Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Autoscheibe eingeschlagen und Kennzeichen gestohlen

Unbekannte stahlen am Dienstagfrüh in Herbrechtingen ein Kennzeichen von einem geparkten Auto.

Ulm (ots)

Zwischen 2.15 Uhr und 3.30 Uhr muss die Tat wohl passiert sein, so die Polizei. Die Besitzerin hatte den grauen Seat am Montagabend in der Bachstraße geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückgekehrt war, stellte sie zunächst eine eingeschlagene Scheibe auf der Fahrerseite fest. Ein Unbekannter hatte sich so Zugang zu dem Fahrzeug verschafft. Aus dem Innenraum entwendete der Dieb einen Innenspiegel. An dem hing auch ein Rosenkranz. Beides nahm er mit. Zudem hatte der Unbekannte beide Kennzeichen aus der Halterung gerissen und mitgenommen. Die Polizei Herbrechtingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter.

++++1228995

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell