POL-F: 250418 - 0413 Frankfurt - Innenstadt: Mann zeigt Hitlergruß - Festnahme

Frankfurt (ots) - (fg) Wo ist Franz Wagner aus Offenbach am Main? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 81 Jahre alten Vermissten. Herr Wagner wurde zuletzt am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Straße "Nordring" im Bereich der 50er-Hausnummern im Gartenbereich eines dortigen Pflegeheims ...

