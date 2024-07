Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Auseinandersetzung in Lokal/Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs

Rüsselsheim (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren, die zuvor in einem Lokal in der Alten Poststraße eine Toilettentür und ein Waschbecken zerstört haben sollen, und drei Männern und einer Frau im Alter zwischen 22 und 26 Jahren, unter anderem dem Inhaber des Cafes, wurden in der Nacht zum Samstag (29.06.), gegen 4.00 Uhr, mehrere Beteiligte verletzt.

Die drei Jugendlichen flüchteten vom Tatort, konnten aber im Rahmen Fahndung von der Polizei festgenommen werden. Bei ihrer Festnahme kam es anschließend zu einer Widerstandshandlung und einem tätlichen Angriff gegen einen Ordnungshüter. Das Trio wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde alle wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die drei jungen Männer werden sich nun in Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung, sowie Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.

