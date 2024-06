Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Selbstgebauter Pizzaofen sorgt für nächtlichen Feuerwehreinsatz

Weinheim (ots)

Ein nächtlicher Einsatz für Feuerwehr und Polizei in der Liststraße in Weinheim sorgte am frühen Sonntagmorgen gegen 03:40 Uhr für Aufregung, als ein selbstgebauter Pizzaofen in Flammen aufging. Eine besorgte Nachbarin meldete eine starke Rauchentwicklung und Brandgeruch in der Liststraße. Die Streifenbesatzung des Polizeireviers Weinheim traf kurz darauf an der betreffenden Örtlichkeit ein und stellte die gemeldete starke Rauchentwicklung sofort fest. Im Garten eines Hauses entdeckten die Beamten Die Ursache der Einsatzauslösung: Ein Mann, der versuchte, seinen selbstgebauten Pizzaofen zu löschen, welcher zuvor in Brand geraten war. Trotz seiner Bemühungen gelang es ihm nicht, die Flammen vollständig zu ersticken, sodass durch die verbleibende Hitze immer wieder ein erneutes Aufflammen des Feuers auftrat. Die Feuerwehr Weinheim rückte mit zwei Fahrzeugen an und löschte den brennenden Pizzaofen schließlich erfolgreich. Glücklicherweise bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die umliegenden Häuser. Verletzt wurde durch den Brand niemand./EF

