POL-F: 250418 - 0412 Frankfurt - Innenstadt: 41-Jähriger fällt Betrügern zum Opfer

Frankfurt (ots)

(yi) In der Zeit von Samstag (12. April 2025) bis Donnerstag (17. April 2025) gaukelten bislang Unbekannte einem Mann aus Braunschweig ein lukratives Geschäft vor und brachten ihn um mehrere tausend Euro.

Erstmalig nahmen die Betrüger per SMS Kontakt zum Geschädigten auf und unterbreiteten diesen ein für ihn angeblich lohnenswertes Geschäft. Demnach boten sie ihm Baumaschinen aus einem Insolvenzverfahren zum Kauf an. Der 41-Jährige interessierte sich für zwei der Baumaschinen und man vereinbarte einen Kaufpreis. Als der Geschädigte das Geld überwies und sich zur angeblichen Anschrift der Betrüger nach Frankfurt am Main Opernplatz aufmachte, um seine Ware in Empfang zu nehmen, fehlte vom Verkäufer jede Spur. Sodann kontaktierte der Betrogene die Polizei, welche nun die Ermittlungen aufgenommen hat.

