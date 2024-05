Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Autofahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines silbernen oder grauen Pkw Kombi, der am Montag, 27.5.2024, 12.00 Uhr die Lindenstraße in Oelde befuhr. Der Unbekannte befuhr mit seinem Auto die Lindenstraße in Richtung der Straße Zur Axt. In Höhe der Zufahrt zu einem Discounter musste der Pkw-Fahrer abbremsen, weil ein vor ihm fahrendes Fahrzeug links auf das Gelände abbog. Ein hinter dem Kombi fahrender 18-jähriger Fahrradfahrer musste ausweichen, um nicht auf den Pkw aufzufahren. Dabei stürzte und verletzte sich der Oelder leicht. Hinweise zu dem silbernen oder grauen Kombi sowie dem Fahrer nimmt die Polizei in Oelde entgegen, Telefon 02522/915-0.

