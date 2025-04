Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Renitenter Ladendieb

Am Montag kam ein Ladendieb in Ulm in Haft.

Ulm (ots)

Der 31-Jährige hielt sich gegen 12.30 Uhr in einem Ladengeschäft in der Blaubeurer Straße auf. Der Marktleiter beobachtete ihn, wie er mehrere Flaschen Alkohol in seinem Rucksack verstaute und im Anschluss den Laden ohne zu Bezahlen verließ. Als der 37-Jährige ihn darauf ansprach, setzte der Dieb sich massiv zur Wehr. Der Ladeninhaber wurde leicht verletzt. Die Polizei stellte bei der Anzeigenaufnahme fest, dass gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl bestand. Der Ladendieb wurde in Vollzug gesetzt direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

