Am Montag stürzte ein 11-Jähriger und erlitt Verletzungen.

Der 11-Jährige befand sich in Eislingen am Eichenbach Stadion. Dort hatte er sein Fahrrad abgestellt. Nach dem Training fuhr er gegen 20 Uhr nach Hause nach Salach. Während der Fahrt löste sich das Vorderrad und der 11-Jährige stürzte. Dabei erlitt er glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Ein Zeuge brachte das Kind dann nach Hause. Dort fiel dem Vater auf, dass der Schnellspanner am Hinterrad aufgedreht und das Hinterrad ebenfalls locker war. Ein Unbekannter hatte wohl beide Schnellspanner an dem Fahrrad gelockert und dadurch den Unfall verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

