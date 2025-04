Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Krankenfahrstuhl kippt um

Zu einem Unfall mit einem Elektromobil kam es am Montag in Biberach. Dabei wurde ein Senior verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 16 Uhr mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl in der Steigstraße unterwegs. Er fuhr in Richtung Bergerhauser Straße und war auf der Gefällstrecke offenbar zu schnell unterwegs. Sein Gefährt geriet ins Schleudern und kam nach links von der Straße ab. Der Krankenfahrstuhl kippte um und der Fahrer stürzte aus seinem Rollstuhl auf die Straße. Er zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Senior vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem Krankenfahrstuhl ist ein Schaden von rund 500 Euro entstanden.

