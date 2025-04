Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Krad gegen Straßenbahn

Am Montag verletzte sich ein 17-Jähriger bei einem Unfall in Ulm leicht.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.30 Uhr im Egginger Weg. Der 17-jährige Betamotor-Lenker fuhr mit seinem Leichtkraftrad vom dortigen Parkplatz in den Egginger Weg. Hierbei übersah er am Bahnübergang die von rechts kommende Straßenbahn. Diese fuhr in Richtung Innenstadt und hatte Vorfahrt. Der 17-Jährige wurde von der Straßenbahn erfasst und verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. In der vollbesetzten Straßenbahn wurde durch die Notbremsung niemand verletzt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an der Straßenbahn auf rund 5.000 Euro, den am Zweirad auf ca. 500 Euro.

