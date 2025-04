Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - E-Scooter gestohlen

Aus einem Kellerraum stahl ein Unbekannter das Elektrogefährt.

Ulm (ots)

Der E-Scooter stand in einem unverschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Steingrubestraße. Am Montag zwischen 14 und 14.15 Uhr stahl der Dieb den E-Scooter. Ein Tatverdacht konnte die Besitzerin nicht äußern.

+++++++ 081604 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell