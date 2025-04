Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Mit Arbeitsmaschine kollidiert

Am Montag stieß eine Autofahrerin bei Sontheim mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug zusammen.

Ulm (ots)

Um 20.25 Uhr war eine 59-Jährige auf einem Verbindungsweg von Bergenweiler in Richtung Sontheim unterwegs. Vor ihr fuhr ein Traktor mit einer angehängten Arbeitsmaschine. Als der 38-Jährige mit seinem John Deere nach rechts abbog, wollte die BMW-Fahrerin überholen. Dabei unterschätzte sie wohl die Größe der Arbeitsmaschine und touchierte diese. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. Der Schaden am BMW wird auf 4.000 Euro, der am landwirtschaftlichen Anhänger auf 1.000 Euro geschätzt.

