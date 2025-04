Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Kontrollaktion der Polizei Oldenburg im Bereich der Tuningszene

Oldenburg (ots)

Am Samstag kontrollierte die Polizei im Oldenburger Stadtgebiet Fahrzeuge im Hinblick auf Verstöße durch illegales Tuning.

Die Kontrollaktion knüpfte an ein am Freitag durchgeführtes Grundseminar an, in dem im Rahmen einer Neubeschulung theoretische Inhalte unterrichtet wurden.

An der Kontrolle nahmen insgesamt zehn Beamtinnen und Beamten teil. Sie fand in der Zeit zwischen 14 und 22 Uhr statt.

Bei den Kontrollen wurden insbesondere verkehrsrechtliche Verstöße in Zusammenhang mit der Manipulation der Fahrzeugtechnik und Lärmverstöße geahndet.

Die Polizeikräfte leiteten in der Gesamtzahl acht Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. In fünf Fällen führten die festgestellten Mängel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Zwei Motorräder sind zur gutachterlichen Prüfung sichergestellt worden.

Zudem wurde ein Elektrokleinstfahrzeug beschlagnahmt, das zuvor als gestohlen gemeldet wurde.

Die Kontrollgruppe "Autotuning" der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland ist im Jahr 2018 gegründet worden. Die Angehörigen der Kontrollgruppe werden regelmäßig beschult, sowohl im Hinblick auf technische Veränderungen an Fahrzeugen als auch in Bezug auf rechtliche Aspekte. In den letzten Jahren konnten dadurch sowohl Kontrollaktionen größerer Art, aber auch gezielte, anlassbezogene Kontrollen der Tuningszene im Rahmen der täglichen Streifentätigkeit durchgeführt werden. Die Kontrollaktionen werden in unregelmäßigen Abstanden fortgesetzt.

