Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Ladendiebstahl, Hauptverhandlungshaft ++ Flüchtiger Täter nach einem versuchten Messerstich ++

Oldenburg (ots)

++ Ladendiebstahl, Hauptverhandlungshaft ++ Am Samstag, den 05.04.2025, wird der Alarm eines Bekleidungsgeschäftes im Posthalterweg ausgelöst, als ein 37 Jahre alter Mann mit einer gefüllten Reisetasche das Geschäft verlässt. Nach einer kurzen Flucht kann der Mann von Zeugen gestellt werden. In der Reisetasche befindet sich Kinderkleidung. Der Gesamtwert der Kleidung beträgt 1140,-EUR. Der Tatverdächtige kann keinen festen Wohnsitz vorweisen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wird der Mann festgenommen und einem Richter vorgeführt. Bis zur Gerichtsverhandlung bleibt der 37-Jährige in Hauptverhandlungshaft. -409022-

++ Flüchtiger Täter nach einem versuchten Messerstich ++ Am Samstag, den 05.04.2025 geraten zwei unbekannte männliche Personen gegen 03.10 Uhr im Bereich Baumgartenstraße / Lange Straße in Streit. Ein 25-jähriger Oldenburger versucht den Streit zu schlichten. Der am Streit beteiligte Mann zieht ein Messer und versucht den Oldenburger in den Flankenbereich zu stechen. Ein aufmerksamer Zeuge greift den Arm des Täters und verhindert ein Zustechen. Der Täter ergreift zu Fuß die Flucht und entkommt unerkannt. Die zweite am Streit beteiligte Person entfernt sich ebenfalls vom Tatort. Beschreibung des Täters: Dunkler Hauttyp, kurze schwarze Haare, schwarzer Vollbart, 180cm groß, bekleidet mit einem dunkelgrünen Parker, einem weißen T-Shirt. Eine Nahbereichsfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verläuft negativ. -407472-

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell