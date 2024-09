Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 26-Jähriger verursacht Unfall und leistet anschließend Widerstand

Rostock (ots)

Ein Autofahrer sorgte am gestrigen Donnerstagnachmittag für erhebliche Behinderungen auf der A20 Höhe Abfahrt Rostock-Südstadt. Gegen 14 Uhr befuhr der 26-jährige Deutsche mit seinem Mercedes-Benz die A20 in Fahrtrichtung Lübeck. Als er die Autobahn an der Abfahrt Südstadt verlassen wollte, verlor er aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Kurve mit einem Verkehrsschild sowie einem Leitpfosten.

Als die alarmierten Kräfte der Rostocker Polizei vor Ort eintrafen, stellten die Beamten den verunfallten 26-Jährigen rauchend an seinem beschädigtem Fahrzeug fest. Der Geruch legte den Verdacht nahe, dass der Fahrzeugführer Cannabis konsumiere und das Fahrzeug auch bereits unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt haben könnte. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme störte der Mann mehrfach die Unfallaufnahme, widersetze sich den Anweisungen der Beamten und versuchte auf die Fahrbahn zu gelangen.

Aufgrund wirrer Äußerungen und weiterer psychischer Auffälligkeiten wurde der 26-jährige Rostocker anschließend in eine Klinik gebracht. Die Autobahnabfahrt war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

