Auf ein vorausfahrendes Auto fuhr ein 28-Jähriger am Montag auf.

Kurz nach 18 Uhr fuhr der 28-Jährige auf der B10 in Richtung Ulm. Zu Beginn des Ödetunnels verlangsamte ein Skoda Yeti aufgrund eines Defektes sein Fahrt. Der Unfallverursacher reagierte nicht rechtzeitig und fuhr mit seinem Skoda Fabia dem anderen Auto in das Heck. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol bei dem 28-Jährigen. Das bestätigte ein Alkomattest. In einem Krankenhaus nahm ein Arzt ihm Blut ab. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

