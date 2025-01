Thuine (ots) - Am Dienstag zwischen 7.40 Uhr und 14.00 Uhr haben bislang unbekannte Personen die hintere linke Tür eines an der Mühlenstraße in Höhe der Antoniusschule abgestellten grünen Dacia Sandero beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

