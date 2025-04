Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Linienbus nimmt Auto die Vorfahrt

Rund 13.000 Euro Sachschaden entstand am Montag bei einem Unfall in Biberach.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr in der Valenceallee Höhe Kreuzung Schlierenbachstraße. Ein 40-Jähriger fuhr mit einem Linienbus von der Astiallee in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung achtete der Busfahrer nicht auf die Vorfahrt einer 66-Jährigen. Die Frau war mit einem VW in Richtung Mittelbergstraße unterwegs und kam von rechts. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Im Bus befanden sich wohl noch Fahrgäste. Die und auch der Busfahrer blieben unverletzt. Die Autofahrerin kam vorsorglich in eine Klinik. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden am MAN Bus auf ca. 8.000 Euro, den am VW auf etwa 5.000 Euro. Auf den Busfahrer kommt nun eine Anzeige zu.

