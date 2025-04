Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0273--Videoleitstelle überführt Räuber--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 24.04.25, 22.25 Uhr

Ein Räuberpaar bedrängte am Donnerstag am Hauptbahnhof einen 73-Jährigen und raubte ihm Bargeld und Bankkarte. Dank der Videoüberwachung der Polizei Bremen konnten die mutmaßlichen Täter überführt und vorläufig festgenommen werden.

Der 73 Jahre alte Mann hob am späten Abend an einem Automaten am Bahnhofsplatz Geld ab, als er von einem Mann und einer Frau angerempelt wurde. Dabei fiel seine Bankkarte zu Boden, welche der Senior gerade in der Hand hielt. Das Duo ergriff sofort die Karte und das Geld im Ausgabeschacht und flüchtete. Die Polizei konnte anschließend über ihre Videoleitstelle den Tatablauf rekonstruieren und die Täter identifizieren. Das Räuberpaar wurde wenige Stunden später wieder vor dem Bahnhof gesichtet und von schnell eintreffenden Einsatzkräften festgenommen. Die zuvor geraubte Karte und Bargeld konnte bei ihnen gefunden werden.

Gegen den 27-Jährigen und die 33 Jahre alte Tatverdächtige werden aktuell Haftgründe geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

