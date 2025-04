POL-HB: Nr.: 0274--Heimpartie SV Werder Bremen gegen FC St. Pauli

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Kloßkampsweg Zeit: 24.04.2025, 13:00 Uhr Am Donnerstag wurde in Huchting eine Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg durch den Kampfmittelräumdienst der Polizei Bremen gesprengt. Die etwa neun Kilo schwere Granate war bei Sondierungsarbeiten auf einem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei gefunden worden. In einem Sicherheitsradius von 100 Metern wurde evakuiert. Ein ...

mehr