POL-HB: Nr.: 0264 --Gemeinsamer Schlag gegen die organisierte Kriminalität und Drogenszene

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Waller Heerstraße Zeit: 24.04.25, 1 Uhr In Walle verletzte ein bislang unbekannter Täter in der Mittwochnacht einen 37 Jahre alter Bremer mit einem Messerstich. Die Polizei sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der Unbekannte den 37-Jährigen gegen 1 Uhr vor einem Lokal an der Waller Heerstraße an und fragte ihn nach einer Zigarette. Als dieser ...

