POL-HB: Nr.: 0270--Mit Messer verletzt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Bundesstraße 74 (B 74) Zeit: 23.04.25, 10.35 Uhr Am Mittwochvormittag ereignete sich auf der B 74 in Blumenthal ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Autofahrer verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Für einen 61-Jährigen bestand Lebensgefahr. Der 61 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters fuhr auf der B 74 in Richtung Farge. ...

mehr