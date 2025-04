Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0268--Schwerer Verkehrsunfall in Blumenthal--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Bundesstraße 74 (B 74) Zeit: 23.04.25, 10.35 Uhr

Am Mittwochvormittag ereignete sich auf der B 74 in Blumenthal ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Autofahrer verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Für einen 61-Jährigen bestand Lebensgefahr.

Der 61 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters fuhr auf der B 74 in Richtung Farge. Vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalls verlor er das Bewusstsein und geriet auf Höhe der Turnerstraße in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende Autofahrerin versucht noch auszuweichen, konnte aber einen frontalen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 61-Jährige wurde durch Ersthelfer und der Polizei vor Ort reanimiert, bis Rettungskräfte und eine Notärztin übernahmen. Anschließend musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 56 Jahre alte Autofahrerin wurde leicht verletzt und musste auch in einer Klinik behandelt werden.

Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Weitere Zeugen melden sich jederzeit bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell