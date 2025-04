Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0265--Antänzer festgenommen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 22.04.25, 22.55 Uhr

Am Dienstagabend konnten zivile Einsatzkräfte der Polizei Bremen drei mutmaßliche Trickdiebe im Bereich der Bahnhofsvorstadt stellen. Die Männer im Alter von 20 und 21 Jahren stehen im Verdacht, für mehrere Straßenraube verantwortlich zu sein. Sie wurden vorläufig festgenommen und Beweismittel, darunter Diebesgut aus einer weiteren Tat, wurden beschlagnahmt.

Gegen 23 Uhr näherten sich vor einem Hotel am Bahnhofsplatz zwei der später gefassten Täter einem 54 Jahre alten Hotelgast, der vor dem Eingang rauchte. Das Duo "tanzte" den so abgelenkten Mann an und entriss riss ihm in diesem Moment eine Goldkette vom Hals. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Breitenweg. Zivilkräfte, die schwerpunktmäßig zur Bekämpfung der Straßenkriminalität im Einsatz waren, fassten die beiden 20-Jährigen und einen weiteren 21 Jahre alten Verdächtigen gegen Mitternacht in der Falkenstraße.

Bei der Durchsuchung des polizeibekannten 20-jährigen Marokkaners fanden die Zivilpolizisten Reizgas und im Ärmel versteckte Bankkarten, die aus einem kurz zuvor begangenen Trickdiebstahl stammten. Gegen ihn wird der Erlass eines Haftbefehls geprüft. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Durchsuchungen seiner Komplizen aus Algerien führten ebenfalls zum Auffinden von Beweismitteln. Im Schuh des 21-Jährigen konnte die Goldkette des Hotelgasts gefunden werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei warnt und rät:

Der sogenannte Antanztrick ist eine bekannte Begehensweise des Trickdiebstahls. Die Täter täuschen eine freundliche Geste vor, etwa durch überschwängliche Begrüßungen, Umarmungen oder das Vortäuschen von Tanz- oder Fußballtricks. Diese Ablenkung wird genutzt, um unbemerkt Wertgegenstände wie Smartphones, Uhren, Bargeld oder Schmuck zu entwenden.

Achten Sie stets auf Ihre Wertsachen! Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell