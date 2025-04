Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0267 --Kiosk überfallen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Woltmershauser Straße Zeit: 22.04.2025, 21:05 Uhr

Ein unbekannter Täter überfiel am Dienstagabend einen Kiosk in Woltmershausen, erbeutete dabei Bargeld und flüchtete anschießend. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:05 Uhr betrat der Mann das Geschäft in der Woltmershauser Straße und verwickelte die 29 Jahre alte Mitarbeiterin in ein Gespräch und ließ sich Waren zeigen. Als die Frau anschließend die Kasse öffnete, hatte der Täter plötzlich ein Messer in der Hand, griff in die Kassenlade und flüchtete mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 180 cm groß, schlank und ca. 20 Jahre alt. Er hatte schwarze Hautfarbe und war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Oberteil bekleidet. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit über 0421 362 3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell