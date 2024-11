Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW in Tessin aufgebrochen, um Werkzeuge zu stehlen

Sanitz/ Tessin (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem Aufbruch eines Fahrzeuges in der St.-Jürgen-Straße in Tessin. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Fahrzeuginneren und entwendeten diverses Werkzeug. Der hierbei entstandene Schaden wird auf über 600EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Sanitz unter der Rufnummer 038209 - 440, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell