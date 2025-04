Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0263 --Einladung zum Gedenkmarsch - Informationen für Medien--

Ort: Lüneburg/Oldenburg/Bremen Zeit: 24.04.2025 bis 27.04.2025

Vom 24. bis zum 27. April 2025 findet der Gedenkmarsch vom Mahnmal am Denkort Bunker Valentin in Bremen bis zur Gedenkstätte Lager Sandbostel statt. Er erinnert an den Todesmarsch der Zwangsarbeiter in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs.

80 Jahre nach den Fußmärschen von mehr als 9.500 Häftlingen wird der Weg erneut beschritten. Mit dem Marsch möchten die örtlichen Polizeien zusammen mit vielen weiteren Organisatoren ein kraftvolles Zeichen für eine aktive Erinnerungskultur an die Ereignisse "direkt vor der Haustür" setzen.

Unter dem Motto #geschichteerlaufen sind alle Menschen eingeladen, sich an der mehrtätigen Veranstaltung zu beteiligen. Der Marsch gliedert sich in vier Streckenabschnitte, begleitet von einem umfassend gestalteten Rahmenprogramm. Wir würden uns freuen, Sie vor Ort begrüßen zu dürfen und stehen für Interviews gern zur Verfügung.

Um die Anfragen besser koordinieren zu können, teilen Sie uns gern im Vorfeld per Mail an gedenkmarsch2025@pi-ver.polizei.niedersachsen.de mit, wann Sie vor Ort sein werden. Grundsätzlich bieten sich für Interviews oder O-Töne die Pausenpunkte an.

Vor Ort ist das Infomobil die zentrale Anlaufstelle für Sie. Für telefonische Anfragen während der Veranstaltung erreichen Sie uns jederzeit gern über die folgende Telefonnummer: 0152 56880604.

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungstagen finden Sie unter geschichte-erlaufen.de sowie in der aktuellen Presseinformation.

