POL-HB: Nr.: 0266 --Polizei stellt Einbrecher

Ort: Bremen-Vegesack/ Blumenthal, OT Vegesack/ Lüssum-Bockhorn, Kirchheide/ Schwaneweder Straße Zeit: 21.04.2025, 19:25 Uhr und 21:05 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Montagabend in Vegesack einen 43 Jahre alten Mann, der zuvor in eine Tiefgarage eingebrochen war. Etwas später stellten Polizisten in Blumenthal einen 45-Jährigen. Er ist verdächtig, die Scheiben in einem Supermarkt eingeworfen und Zigaretten entwendet zu haben.

Gegen 19:25 Uhr wurde über den Notruf der Polizei der Einbruch in eine Tiefgarage in der Straße Kirchheide gemeldet. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den 43-Jährigen in einem Auto sitzend vor, bei sich hatte er Diebesgut und Einbruchswerkzeug. Ein Fenster der Tiefagarage war aufgebrochen worden. Der Mann wurde mit auf die Wache genommen und eine Strafanzeige gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Etwas später meldeten Zeugen gegen 21:05 Uhr einen Einbruch in einen Supermarkt in der Schwaneweder Straße. Zwei zunächst unbekannte Täter hatten mit einem Gullideckel eine Scheibe eingeworfen und eine größere Menge Zigaretten entwendet. Anschließend waren sie geflüchtet. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten kurz darauf den 45-Jährigen, der eine Plastiktüte mit Zigarettenschachteln bei sich führte. Ein zweiter Mann konnte flüchteten. Sie nahmen den mutmaßlichen Einbrecher, der schon erheblich mit gleichgelagerten Taten in Erscheinung getreten ist, mit auf die Wache. Er soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zeugenhinweise zu dem zweiten Mann nimmt der Kriminaldauerdienst über 0421 362-3888 entgegen.

