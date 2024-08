Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verkehrsunfall bei Sukow mit 5 verletzten Personen

Sukow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Göhren bei Sukow wurden 5 Personen teils schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 32-jähriger Autofahrer die Seestraße an der Kreuzung K30 weiter in Richtung Bahlenhüschen zu befahren. Dabei kam es an der Kreuzung K30 zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Sukow kommenden PKW eines 49-jährigen Fahrzeugführers. Im Fahrzeug des 32-Jährigen befanden sich 3 Mitfahrer, die allesamt schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurden, darunter auch ein 2-jähriger Junge. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache, wobei derzeit von einem Vorfahrtsverstoß des 32-Jährigen ausgegangen werden kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell