POL-LWL: Verkehrsunfall in Crivitz wirft Fragen auf

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in Crivitz, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro entstand, sucht die Polizei nun Zeugen. Nach Angaben der 59-jährigen Fahrzeugführerin und einer Zeugin hat die Autofahrerin ihren PKW Renault Twingo gegen 15:20 Uhr mittig auf einen Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Eichholzstraße abgestellt. Nach dem Einkaufen befand sich der PKW auf einer Ausstellungsfläche eines Autohauses, wo er mit zwei abgestellten Autos zusammenstieß. Dabei bewegte sich das Fahrzeug augenscheinlich rückwärts über den ebenen Parkplatz, überfuhr zwei Bordsteine und kollidierte folglich mit den anderen Fahrzeugen. Sowohl die 59-Jährige als auch die Zeugin gaben an, dass die Handbremse angezogen und ein Gang eingelegt worden seien. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier in Sternberg (03847-43270) zu melden.

