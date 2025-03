Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: An geparktem Pkw zu schaffen gemacht +++ Feuerwehr von Einbrechern heimgesucht +++ Kellerverschläge aufgebrochen +++ Kind bei Zusammenstoß mit Auto verletzt +++ Mit Baum kollidiert und überschlagen

Wiesbaden (ots)

1. An geparktem Pkw zu schaffen gemacht, Wiesbaden-Dotzheim, Frauensteiner Straße, 25.03.2025, 10.25 Uhr

(pl)Am Dienstagvormittag haben sich fünf Personen in der Frauensteiner Straße an einem geparkten Pkw zu schaffen gemacht. Eine Polizeistreife wurde gegen 10.25 Uhr auf eine Personengruppe aufmerksam, welche sich an der Beifahrerseite eines geparkten Opel Corsa aufhielt und beim Erblicken des Polizeifahrzeugs unmittelbar die Flucht ergriff. Die Beamten stellten im weiteren Verlauf fest, dass in den Fahrzeuginnenraum eingedrungen und versucht wurde, den Pkw kurzzuschließen. Hierbei entstand durch das Hebeln und Drehen mit einem Schraubendreher Schaden am Zündschloss und dem Radio. Die fünf geflüchteten Personen waren männlich, etwa 16-20 Jahre alt und ca. 1,70-1,80 Meter groß. Sie trugen eher dunkle Kleidung und teilweise Jogginghosen. Einer führte einen Rucksack mit sich, ein weiterer trug eine Baseballmütze und ein Dritter hatte lange zum Pferdeschwanz gebundene Haare sowie einen Dreitagebart. Die Täter flüchteten in verschiedene Richtungen.

Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Feuerwehr von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Kastel, In der Witz, 20.03.2025, 17.00 Uhr bis 26.03.2025, 18.15 Uhr,

(pl)In Mainz-Kastel versuchten unbekannte Täter zwischen Donnerstag, dem 20.03.2025 und Mittwoch, dem 26.03.2025 in das Feuerwehrgebäude in der Straße "In der Witz" einzubrechen. Die Täter machten sich an dem Fenster des Gebäudes zu schaffen, scheiterten jedoch beim Versuch dieses aufzuhebeln und ergriffen unverrichteter Dinge die Flucht.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Kellerverschläge aufgebrochen, Wiesbaden, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, 20.03.2025 bis 26.03.2025

(pl)Einbrecher haben zwischen Donnerstag, dem 20.03.2025 und Mittwoch, dem 26.03.2025 im Keller eines Hauses in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße mehrere Kellerverschläge aufgebrochen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Kellergeschoss des Gebäudes, brachen dort in sieben Kellerverschläge ein und entwendeten aus einem Verschlag Werkzeug.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

4. Kind bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Mainz-Kastel, Boelckestraße, 26.03.2025, 16:30 Uhr

(pl)Ein 9-jähriger Junge wurde am Mittwochnachmittag in der Boelckestraße beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 42-jährige Autofahrerin mit einem VW Passat von Mainz kommend die Boelckestraße in Richtung Wiesbaden entlang, als der 9-Jährige in Höhe der Bezirkssportanlage zwischen geparkten Anhängern und Fahrzeugen auf die Fahrbahn lief. Die 42-Jährige erfasste das Kind mit dem Fahrzeug und der Junge musste aufgrund seiner Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

5. Mit Baum kollidiert und überschlagen, Wiesbaden, Klarenthaler Straße, 26.03.2025, 13.50 Uhr

(pl)Am Mittwochmittag ist ein 41-jähriger Yamaha-Fahrer im Bereich der Klarenthaler Straße mit einem Baum kollidiert und hat sich anschließend überschlagen. Der 41-Jährige war gegen 13.50 Uhr vom Kurt-Schumacher-Ring kommend auf der Klarenthaler Straße in Richtung Dotzheimer Straße unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und auf den Grünstreifen geriet. Er prallte gegen einen Baum und überschlug sich in der Folge. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Yamaha wurde erheblich beschädigt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell