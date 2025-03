Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schussabgabe bei Fahrzeugkontrolle

Wiesbaden (ots)

Schussabgabe bei Fahrzeugkontrolle,

Bundesautobahn 3, Höhe Wiesbadener Kreuz, Montag, 24.03.2025, 22 Uhr

(da)Am Montagabend kam es auf der Bundesautobahn 3 zu einer Schussabgabe der Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge fiel einem Zeugen gegen 22 Uhr auf der Autobahn ein blauer Opel Astra auf, der in Schlangenlinien fuhr und bereits fast mit einem Lkw kollidiert war. In Höhe des Wiesbadener Kreuzes wollte eine herbeigerufene Streife der Polizeiautobahnstation Wiesbaden den Opel kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass an dem Opel zusätzlich falsche Kennzeichen angebracht waren. Das Fahrzeug hielt an, der Fahrer verweigerte jedoch jegliche Kontrolle. Kurz darauf gab er Gas, wollte sich so der Kontrolle entziehen und floh in Richtung Frankfurt. Dabei verletzte sich ein Beamter und es kam zu einer Schussabgabe. Der verletzte Beamte musste seinen Dienst beenden. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Ermittlungen zur Schussabgabe sowie dem übrigen Sachverhalt dauern an. Die Polizei fahndet in diesem Kontext nach dem bislang unbekannten Fahrer und dem blauen Opel Astra. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um einen Mann mit dunklen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren. Er hatte eine schlanke Figur, war etwa 20 bis 35 Jahre alt und wurde zudem als südeuropäisch aussehend beschrieben. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Westhessen unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell