POL-WI: Nach Auseinandersetzung Widerstand geleistet +++ Einbrecher zugange +++ Mazda gestohlen +++ Farbschmiererei +++ Verdacht des verbotenen Fahrzeugrennens

1. Nach Auseinandersetzung Widerstand geleistet, Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit, 22.03.2025, 17.35 Uhr

(pl)Am Samstagnachmittag leistete ein 41-jähriger Mann nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung auf dem Platz der Deutschen Einheit Widerstand. Der 41-Jährige war gegen 17.35 Uhr mit einem 42-jährigen Mann in eine wechselseitige Körperverletzung verwickelt. Als die eintreffenden Polizeikräfte den 41-Jährigen festnehmen wollten, setzte dieser sich so zur Wehr, dass er zu Boden gebracht werden musste. Auch während der fußläufigen Verbringung zur Dienststelle versuchte der aggressive Mann weiterhin, sich der Festnahme zu entziehen und trat unter anderem einem der Beamten mehrfach gegen die Beine. Letztlich musste er zum Revier getragen werden, wobei er Beleidigungen und Drohungen in Richtung der Polizeikräfte aussprach. Der 41-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen der Körperverletzung und des Widerstandes verantworten. Gegen seinen 42-Jährigen Kontrahenten wurde wegen der Körperverletzung ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 22.03.2025 bis 23.03.2025

(pl)Zwischen Samstag und Sonntag waren in Wiesbaden Einbrecher zugange. Am Samstagabend machten sich Unbekannte zwischen 19.05 Uhr und 19.45 Uhr an Fenstern sowie Türen eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Birnbaum" zu schaffen und ergriffen dann aber die Flucht, ohne in das Haus eingedrungen zu sein. Auch in der Adolfsallee scheiterte am Samstagabend zwischen 21.40 Uhr und 22.35 Uhr ein Einbruchsversuch. Zwischen Samstagnachmittag, 14.00 Uhr, und Sonntagmorgen, 08.00 Uhr, geriet eine Wohnung in der Abeggstraße ins Visier von Einbrechern. Aber auch hier ergriffen die Täter unverrichteter Dinge die Flucht. Allerdings wurden aus einer Gartenhütte in der Abeggstraße in der Nacht zum Sonntag zwischen 02.00 Uhr und 07.00 Uhr mehrere Gegenstände, darunter ein Fahrrad der Marke Giant, entwendet. Bei einem Wohnungseinbruch in der Carl-von Linde-Straße erbeuteten Täter hochwertige Schmuckstücke. In diesem Fall hatten die Unbekannten in der Nacht zum Sonntag zwischen 20.30 Uhr und 00.20 Uhr zugeschlagen. Im Verlauf des Sonntages wurde das Büro einer Unterkunft in der Köhlstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr durch aufgebrochene Türen Zutritt zum Büro und durchsuchten dieses. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Mazda gestohlen,

Mainz-Kostheim, Im See, 21.03.2025, 19.00 Uhr bis 22.03.2025, 10.00 Uhr

(pl)In der Straße "Im See" wurde zwischen Freitagabend und Samstagvormittag ein Mazda 6 gestohlen. Der graue Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen WI-QX 605 wurde zuletzt gegen 19.00 Uhr gesehen und war dann am nächsten Tag gegen 10.00 Uhr verschwunden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Farbschmiererei am Brückenkopf,

Mainz-Kastel, Rampenstraße, Festgestellt: 21.03.2025, 17.30 Uhr

(pl)Am Freitagnachmittag wurden neue Graffitis an der Bushaltestelle "Brückenkopf" in der Rampenstraße festgestellt. Durch unbekannte Täter wurden die Innenfassade sowie ein Pfeiler der Bushaltestelle mit grau-silberner Farbe besprüht. Das zuständige Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. In stillgelegtes Klinikgebäude eingedrungen und Feuerlöscher betätigt Wiesbaden-Dotzheim, Ludwig-Erhard-Straße, 21.03.2025, 21.40 Uhr

(pl)Unbekannte Täter sind am Freitagabend in der Ludwig-Erhard-Straße in ein stillgelegtes Klinikgebäude eingedrungen und haben darin missbräuchlich die Feuerlöscher benutzt. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang zum Gebäude, wo sie dann diverse Feuerlöscher aus den Wandfächern entnahmen und diese betätigten. Durch die erhebliche Menge Löschpulver kam es gegen 21.40 Uhr zur Auslösung der Brandmeldeanlage, was zu einem Einsatz der Feuerwehr führte. Gegen 21.00 Uhr wurden auf dem Parkplatz des Klinikgeländes etwa fünf dunkel gekleidete Jugendliche bemerkt. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Verdacht des verbotenen Fahrzeugrennens, Wiesbaden-Innenstadt, Biebricher Allee bis Bahnhofsplatz, 23.03.2025, 20.17 Uhr bis 20.23 Uhr

(pl)Am Sonntagabend wurde eine Zivilstreife der Wiesbadener Polizei auf ein Fahrzeugrennen zwischen zwei Fahrzeugen aufmerksam. Ein Fahrer konnte im weiteren Verlauf angehalten und kontrolliert werden. Die Zivilstreife wurde um 20.17 Uhr in der Biebricher Allee von zwei zügig fahrenden Fahrzeugen, einem grauen 4er BMW sowie einem blauen Nissan, rechts überholt. Nach einer verkehrsbedingten Haltephase an einer Ampel beschleunigten der BMW sowie Nissan stark und setzten ihre rasante Fahrt mit diversen Fahrstreifenwechseln fort. Der BMW konnte von der Streife schließlich am Bahnhofsplatz angehalten und die Insassen einer Kontrolle unterzogen werden. Das Fahrzeug, der Führerschein des 18 Jahre alten Fahrers sowie die Handys aller drei Fahrzeuginsassen wurden sichergestellt. Die beteiligte Nissan-Fahrerin wurde bislang noch nicht identifiziert. Die Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei ermittelt wegen des Verdachtes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. 17-Jähriger ohne Führerschein mit Auto unterwegs, Wiesbaden-Medenbach, 23.03.2025, 02.05 Uhr

(pl)Ein 17-jähriger Jugendlicher war in der Nacht zum Sonntag ohne Führerschein mit einem Auto in Medenbach unterwegs. Der Polizei wurde gegen 02.00 Uhr gemeldet, dass ein Fahrzeug unnötig und mit lauter Musik im Ort herumfahren würde. Eine Kontrolle brachte ans Tageslicht, dass der Fahrer erst 17 Jahre alt war und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

