Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Notrufmissbrauch führt zu Polizeieinsatz +++ Handtasche geraubt +++ Friseur von Einbrechern heimgesucht

Wiesbaden (ots)

1. Notrufmissbrauch führt zu Polizeieinsatz, Wiesbaden 19.03.2025, 13.30 Uhr

(pl)Am Mittwochnachmittag hat ein Notrufmissbrauch einen Polizeieinsatz in Wiesbaden ausgelöst. Der Polizei wurde gegen 13.30 Uhr anonym über Notruf eine zurückliegende Gewalttat mitgeteilt. Um diesen Sachverhalt zu verifizieren wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen eingeleitet und Kräfte gesammelt. Gegen 15.00 Uhr konnte schließlich verifiziert werden, dass keine Gewalttat stattfand. Wegen des Missbrauchs des Notrufes wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Handtasche geraubt,

Wiesbaden-Klarenthal, Otto-Wels-Straße, Dienstag, 18.03.2025, 20:20 Uhr

(Sz) Am Dienstagabend kam es in Klarenthal zu einem Handtaschenraub. Ein unbekannter Jugendlicher raubte einer 46-jährigen Frau in der Otto-Wels-Straße die Handtasche. Die Wiesbadenerin befand sich gegen 20:20 Uhr auf dem Nachhauseweg, als ihr die Tasche aus der Hand entrissen wurde. Der Täter zog so fest, dass die Frau dabei an der Hand verletzt wurde. Der Täter flüchtete mit dem Diebesgut in Richtung Lahnstraße. Die Wiesbadenerin beschreibt ihn als männlich, 15 bis 16 Jahre alt und er hätte einen südeuropäischen Phänotyp. Er soll bei Tatausführung eine Jacke mit schwarzer Kapuze getragen haben. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

3. Friseur von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Adolfsallee, 17.03.2025, 22.00 Uhr bis 18.03.2025, 08.40 Uhr,

(pl)In der Adolfsallee wurde in der Nacht zum Dienstag ein Friseurgeschäft von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich durch eine aufgebrochene Tür Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

