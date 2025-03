Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Betrüger täuscht Notlage vor +++ Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht +++ Werkzeuge aus Handwerkerfahrzeug gestohlen +++ Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Wiesbaden (ots)

1. Betrüger täuscht Notlage vor - Angeblicher Brite bringt Wiesbadener um Bargeld, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 13.02.2025, 16.00 Uhr

(pl)Am vergangenen Donnerstag hat ein Betrüger einen Mann aus Wiesbaden um Bargeld gebracht. Ein angeblich britischer Staatsangehöriger sprach den Geschädigten gegen 16.00 Uhr vor dem Einkaufszentrum am Bahnhof an und täuschte eine Notlage vor. Dabei gab er an, dass all seine Papiere entwendet worden wären und er dringend Bargeld bräuchte, um zurück nach England zu kommen. Der Täter begleitete den Wiesbadener anschließend in eine Bankfiliale, wo einige Hundert Euro Bargeld abgehoben und dem Betrüger ausgehändigt wurden. Dieser tat so, als ob er das Geld direkt wieder an den hilfsbereiten Mann überweisen würde und zeigte dazu sogar noch eine angebliche Bestätigung auf seinem Handy. Das Geld kam aber nie an. Der Betrüger wurde als etwa 20-30 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, sportlich mit dunkelblonden, kurzen Haaren beschrieben. Er habe ein dunkelgraues, langärmeliges Sportshirt und eine kurze, schwarze Sporthose getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Die Polizei warnt davor, Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen zu übergeben. Auch sollte nicht in Vorkasse getreten werden. Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei unter der Notrufnummer 110.

2. Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Dotzheim, Mohnweg, 15.03.2025, 23.00 Uhr bis 16.03.2025, 09.30 Uhr

(pl)In der Nacht zum Sonntag wurde ein Einfamilienhaus im Mohnweg von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen mit einer erbeuteten Geldbörse unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Werkzeuge aus Handwerkerfahrzeug gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Friedrich-Bergius-Straße, 17.03.2025, 15.00 Uhr bis 17.03.2025, 15.15 Uhr,

(pl)Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Friedrich-Bergius-Straße in Biebrich haben Autoaufbrecher am Montagnachmittag aus einem weißen Renault Master Werkzeuge im Gesamtwert von rund 3.000 Euro gestohlen. Das Handwerkerfahrzeug war zwischen 15.00 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Auffahrunfall mit mehreren Verletzten, Bundesautobahn 3, Bereich Medenbach, Fahrtrichtung Frankfurt/Main, Dienstag, 18.03.2025, 09:25 Uhr

(cw)Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 bei Wiesbaden-Medenbach ein größerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 09:25 Uhr waren mehrere Fahrzeuge auf der A3 kurz vor der Autobahnraststätte Medenbach in Richtung Frankfurt unterwegs, als eines der Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies übersahen zwei Fahrerinnen oder Fahrer weiterer Autos und kollidierten jeweils mit den vorausfahrenden Pkw.

Insgesamt waren fünf Fahrzeuge an dem Verkehrsunfall beteiligt, die alle nicht länger fahrbereit waren und abgeschleppt wurden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Weiterhin wurden vier Personen leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der mittlere und linke Fahrstreifen waren für die Zeitdauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr in Richtung Frankfurt staute sich auf mehrere Kilometer bis zur Anschlussstelle Niedernhausen.

