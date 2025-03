Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Polizeibeamte angegriffen +++ Knallgeräusche gemeldet +++ Erfolgreicher Trickdiebstahl +++ Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Betrug +++ Sessel auf Sportplatz angezündet

Wiesbaden (ots)

1. Polizeibeamte angegriffen,

Wiesbaden-Biebrich, Elisabethenstraße, Mittwoch, 12.03.2025, 15:45 Uhr

(dme)Am Mittwochnachmittag wurden mehrere Polizeibeamte bei einem Einsatz in der Elisabethenstraße in Wiesbaden-Biebrich von einem 28-jährigen Mann angegriffen und hierdurch verletzt.

Die Polizei wurde gestern Nachmittag in die Biebricher Elisabethenstraße gerufen, da sich in einer dortigen Wohnung ein psychisch auffälliger 28-Jähriger aufhalte. Vor Ort konnte der Mann zunächst verbal von den Polizeibeamten beruhigt werden. Im weiteren Gesprächsverlauf griff er aber plötzlich und unvermittelt die Beamten mittels mehrerer Faustschläge an.

Er wurde daraufhin zu Boden gebracht, festgenommen und im weiteren Verlauf auf Grund seines psychischen Ausnahmezustandes einer psychiatrischen Einrichtung überstellt. Bei dem Angriff wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt und waren nicht weiter dienstfähig. Sie mussten sich zur Untersuchung vorübergehend in Wiesbadener Krankenhäuser begeben. Der 28-jährige Mann wurde bei der Festnahme ebenfalls leicht verletzt.

Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

2. Knallgeräusche gemeldet,

Wiesbaden-Dotzheim, Am Roten Stock / Auf der Aulenkaut, Mittwoch, 12.03.2025, 20:35 Uhr,

(dme)Am Mittwochabend kam es aufgrund schussähnlicher Geräusche im Bereich der Kleingärten "Auf der Aulenkaut" in Dotzheim zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 20:35 Uhr wurden der Polizei von Anwohnern Knallgeräusche gemeldet, woraufhin mehrere Polizeistreifen vor Ort fuhren. Da die eingeleitete Fahndung und die Absuche der Umgebung jedoch zu keinen weiteren Erkenntnissen führten, konnte die Ursache der gemeldeten Geräusche bislang nicht geklärt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

3. Erfolgreicher Trickdiebstahl,

Wiesbaden-Klarenthal, Anne-Frank-Straße, Mittwoch, 12.03.2025, 11:45 Uhr

(dme)Zu einem erfolgreichen Trickdiebstahl nach Vortäuschung von Handwerkertätigkeiten kam es am Mittwochmittag im Wiesbadener Klarenthal. Gegen 11:45 Uhr wurde eine Seniorin vor einem Mehrfamilienhaus von einer männlichen Person angesprochen, welche ihr gegenüber angab, dass es im Haus zu einem Wasserschaden gekommen sei. Kurze Zeit später habe ein angeblicher Handwerker bei der Geschädigten geklingelt, um den vermeintlich entstandenen Schaden zu begutachten. Während die Geschädigte von einem der Männer in ihrer Wohnung abgelenkt wurde, durchsuchte der Zweite die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei wurde man fündig und entwendete diverse hochwertige Schmuckgegenstände. Anschließend konnten beide Täter entkommen. Der Mann, der die Geschädigte vor dem Haus ansprach, sei etwa 55 bis 60 Jahre alt und circa 1,80 m groß gewesen. Er sei osteuropäischen Phänotyps, habe kurze grau-melierte Haare und hätte graue Arbeitskleidung getragen. Der zweite Täter sei ebenfalls 55 bis 60 Jahre alt gewesen und etwa 1,70 m groß. Auch er sei osteuropäischen Phänotyps und habe kurze dunkle Haare. Bekleidet gewesen sei dieser Mann mit einem T-Shirt mit roten und blauen Querstreifen. Außerdem habe er rot-schwarze Gummihandschuhe getragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

4. Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Betrug, Wiesbaden, Mittwoch, 12.03.2025

(dme)Erneut kam es gestern zu mehreren Anrufen falscher Polizeibeamter bei Wiesbadener Bürgern. Eine Tat konnte von einem aufmerksamen Bankmitarbeiter verhindert werden. Nachdem es bereits am Dienstag zu mehreren Anrufen falscher Polizeibeamter im Wiesbadener Stadtgebiet gekommen war, versuchten die Täter auch am Mittwoch wieder ihr Glück. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben sie hierbei, auch Dank des entschlossenen Einschreitens eines Bankmitarbeiters, erfolglos. Eine 82-jährige Geschädigte wurde am Vormittag telefonisch von einem angeblichen Polizeibeamten kontaktiert, welcher behauptete, dass in der Nachbarschaft eine Betrügerin unterwegs sei, weshalb die Geschädigte ihr Geld sichern und an die Polizei übergeben müsse. Die Seniorin wurde daraufhin während des laufenden Telefonats von dem Täter zu ihrer Bank dirigiert, um dort eine Bargeldsumme im fünfstelligen Bereich abzuheben. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter wurde während der Abhebung stutzig und verständigte die Polizei. Dank seinem Einschreiten konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Polizei warnt in dem Zusammenhang erneut vor den vielfältigen Varianten solcher Anrufe. Die Betrüger bewegen mittels geschickter Gesprächsführung ihre Opfer dazu, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an festgelegten Orten zu deponieren oder an Unbekannte zu übergeben. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft oder andere Behörden würden jemals Bargeldbeträge oder Wertgegenstände bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf und informieren Sie Ihre zuständige Polizei. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

5. Sessel auf Sportplatz angezündet,

Wiesbaden-Klarenthal, Gehrner Pfad, Mittwoch, 12.03.2025, 15:20 Uhr

(dme)Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei ein brennender Sessel auf einem Sportplatz im Wiesbadener Klarenthal gemeldet.

Gegen 15:20 Uhr wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass mehrere Jugendliche einen Stoffsessel in Brand gesetzt hätten, welcher sich am Rande eines Sportplatzes im Klarenthal befinde. Die ebenfalls verständigte Feuerwehr konnte den brennenden Sessel schnell löschen. Auf Grund der Hitzeentwicklung entstand allerdings nicht unerheblicher Sachschaden am Belag der Laufbahn, auf der der Sessel stand. Nach Zeugenangaben seien die fünf bis sechs Jugendlichen, welche an dem Sessel zündelten, etwa 18 bis 19 Jahre alt gewesen. Sie hätten ein südländisches Erscheinungsbild gehabt und wären alle 1,80 m bis 1,90 m groß. Bekleidet gewesen seien die Heranwachsenden mit schwarzen und blauen Jogginganzügen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell