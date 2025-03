Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Sexuelle Belästigung+++Wechselgeldautomat angegangen+++Auto mit Graffiti beschmiert+++Zwei Autos gestohlen und Unfälle verursacht+++Sprinter und Werkzeug entwendet+++Einbrecher scheitern+++

Wiesbaden (ots)

1. Sexuelle Belästigung,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Montag, 10.03.2025, 21:25 Uhr

(dme)Am Montagabend wurde eine 40-jährige Frau in einem Einkaufszentrum am Wiesbadener Hauptbahnhof im Bereich der dortigen Toiletten von einem unbekannten Täter sexuell belästigt und gegen ihren Willen angefasst. Gegen 21:25 Uhr befand sich die Geschädigte im Toilettenbereich des dortigen Einkaufszentrums als sie von einer männlichen Person angesprochen worden sei. Der Mann habe ihr daraufhin zunächst verbal sexuelle Handlungen angedroht. Als die Geschädigte entschieden verneinte, habe der Täter ihr gegen ihren Willen an die Brust gefasst. Die Geschädigte setzte sich daraufhin erfolgreich zur Wehr und flüchtete. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Dieser wurde folgendermaßen beschrieben. Er sei osteuropäischen Phänotyps und ungefähr 30 bis 35 Jahre alt. Außerdem sei er von schlanker Gestalt, etwa 1,70 m groß und habe kurze dunkle Haare. Bekleidet gewesen sei der Täter mit einem dunklen karierten T-Shirt und einer dunklen Jeanshose. Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

2. Wechselgeldautomat angegangen,

Wiesbaden-Schierstein, Äppelallee, Sonntag, 09.03.2025, 07:20 Uhr

(dme)Am Sonntagmorgen machte sich ein unbekannter Täter an einem Wechselgeldautomaten einer Autowaschanlage in der Äppelallee im Wiesbadener Ortsteil Schierstein zu schaffen. Die Polizei wurde erst im Nachgang über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde ermittelt, dass sich ein unbekannter männlicher Täter, welcher eine schwarze Mütze getragen habe und schwarz gekleidet gewesen sei, am Sonntagmorgen gegen 07:20 Uhr an dem Wechselgeldautomaten zu schaffen machte und versuchte diesen aufzuhebeln, um an das darin befindliche Bar- und Münzgeld zu gelangen. Hierbei scheiterte er allerdings und flüchtete unerkannt. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2540 entgegen.

3. Auto mit Graffiti beschmiert,

Wiesbaden-Westend, Roonstraße, Samstag, 08.03.2025 - Sonntag, 09.03.2025, 09:20 Uhr

(dme)Im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag des vergangenen Wochenendes wurde ein in der Roonstraße im Wiesbadener Westend geparkter Mercedes Vito von unbekannten Tätern mit Graffiti beschmiert. Am Sonntagmorgen stellte der Nutzer des Mercedes Vito fest, dass vermutlich in der vorangegangenen Nacht, unbekannte Täter das Fahrzeug mit roter Farbe besprüht hatten. Auch an einer nahegelegenen Hausfassade konnten Graffiti in blauer Farbe festgestellt werden. Ob es sich hierbei ebenfalls um eine neue Beschädigung handelt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 an das Haus des Jugendrechts zu wenden, welches in dem Fall ermittelt.

4. Zwei Autos gestohlen und Unfälle verursacht, Wiesbaden-Nordost, Walkmühltalanlagen, Sonntag, 09.03.2025, 23:00 Uhr - Montag, 10.03.2025, 06:45 Uhr, Wiesbaden-Dotzheim, Holzstraße / Felsenstraße, Sonntag, 09.03.2025, 19:30 Uhr - Montag, 10.03.2025, 07:00 Uhr

(dme)Sonntagnacht kam es im Wiesbadener Stadtgebiet zu zwei Diebstählen von Fahrzeugen, mit welchen im Anschluss jeweils Unfälle verursacht wurden. Die Täter flüchteten in beiden Fällen fußläufig. Im Laufe der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter einen in den Walkmühltalanlagen in Wiesbaden-Nordost geparkten Fiat 500 und kollidierten beim Ausparken mit einer Hauswand und einem Zaun, bevor sie das Auto zurückließen und unerkannt flüchten konnten. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntagabend, 23:00 Uhr und Montagmorgen, 06:45 Uhr vermutlich mit Hilfe eines zuvor von der Geschädigten verlorenen Schlüsselbundes Zutritt zu dem Fiat 500 um diesen zu stehlen. Beim Ausrangieren aus der Parklücke im Hof des dortigen Reihenhauses stießen die Täter mit einer Hauswand und einem Zaun zusammen. Anschließend ließ man das Fahrzeug zurück, nahm den Schlüsselbund mit und flüchtete fußläufig. An dem Fiat, der Hauswand und dem Zaun entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. In der Holzstraße in Wiesbaden-Dotzheim kam es in derselben Nacht zwischen 19:30 Uhr und 07:00 Uhr zu einem ähnlich gelagerten Fall. Im genannten Zeitraum wurde zunächst eine Mercedes C-Klasse älteren Baujahrs auf unbekannte Art und Weise in der Holzstraße in Wiesbaden-Dotzheim entwendet. Am Montagmorgen um 07:00 Uhr wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Das oben genannte Fahrzeug sei in der Felsenstraße, ebenfalls in Wiesbaden-Dotzheim, mit einem geparkten Auto kollidiert und vor Ort zurückgelassen worden. Der Zeitpunkt des Zusammenstoßes war jedoch nicht bekannt. Von einer Streife konnte die Mercedes C-Klasse daraufhin festgestellt und wieder an den Fahrzeughalter ausgehändigt werden. Bei der Kollision der Fahrzeuge entstand nach bisherigen Erkenntnissen weder an dem Mercedes noch an dem geparkten Auto Sachschaden. Inwiefern ein Tatzusammenhang zwischen beiden Fällen besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet in dem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0.

5. Sprinter und hochwertiges Werkzeug entwendet, Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Arnold-Straße, Freitag, 07.03.2025, 21:00 Uhr - Montag, 10.03.2025, 08:00 Uhr

(dme)Im Laufe des Wochenendes wurde in der Karl-Arnold-Straße im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim ein Mercedes Sprinter mit darin befindlichem Werkzeug entwendet. Der Sprinter wurde vom Geschädigten am Freitagabend gegen 21:00 Uhr in der Karl-Arnold-Straße abgestellt. Als er Montagmorgen gegen 08:00 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass sich dieses nicht mehr vor Ort befand. Auf welche Weise das Fahrzeug gestohlen werden konnte, ist bislang nicht bekannt. In dem Sprinter befand sich diverses hochwertiges Werkzeug. Der Gesamtwert des Fahrzeugs und der darin befindlichen Gegenstände bewegt sich im Bereich von etwa 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

6. Einbrecher scheitern an Büroeingangstür, Wiesbaden, Walter-Hallstein-Straße, Freitag, 07.03.2025, 17:00 Uhr - Montag, 10.03.2025, 07:40 Uhr

(dme)Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen versuchten Einbrecher in Büroräumlichkeiten in einem gewerblich genutzten Gebäudekomplex in der Walter-Hallstein-Straße im Wiesbadener Europaviertel einzubrechen. Hierzu versuchten die Täter gewaltsam die Eingangstür aufzuhebeln, scheiterten aber daran. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 -0 entgegen.

