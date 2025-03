Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Mehrere Brände +++ Verfassungsfeindliches Symbol auf Gehweg gesprüht +++ Graffiti an Hauswand +++

1. Müllcontainer in Brand gesetzt,

Wiesbaden-Südost, Mainzer Straße, Sonntag, 09.03.2025, 21:50 Uhr

(dme)Unbekannte Täter setzten am späten Sonntagabend einen Müllcontainer in der Mainzer Straße im Wiesbadener Stadtteil Südost in Brand, wobei das Feuer im weiteren Verlauf auf eine naheliegende Müllpresse übergriff. Gegen 21:50 Uhr wurden am vergangenen Sonntag Feuerwehr und Polizei zu einem Brand eines Müllcontainers in der Mainzer Straße alarmiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass das Feuer bereits auf eine neben dem Container stehende Müllpresse übergegriffen hatte. Schlimmeres konnte Dank des entschlossenen Einsatzes der Feuerwehr verhindert werden. Nach den ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass das Feuer mutwillig von einem unbekannten Täter gelegt wurde. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Brandursachenermittlung der Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0.

2. Brennende Gartenhütte,

Wiesbaden-Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, Freitag, 07.03.2025, 13:45 Uhr

(dme)Bereits am vergangenen Freitagnachmittag kam es im Wiesbadener Ortsteil Dotzheim im Bereich einer Kleingartenanlage zum Brand einer Gartenhütte. Um 13:45 Uhr wurde von einem Zeugen in einer Kleingartenanlage nahe der Erich-Ollenhauer-Straße in Wiesbaden-Dotzheim der Brand einer Gartenhütte gemeldet. Offensichtlich war hier die Außenfassade der Hütte in Brand geraten. Diese konnte von der alarmierten Feuerwehr schließlich gelöscht werden. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Als Brandursache kann bislang weder eine Brandstiftung noch eine andere Ursache ausgeschlossen werden. Auch hier ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

3. Busch fängt Feuer,

Wiesbaden-Bierstadt, Biegerstraße, Samstag, 08.03.2025, 15:50 Uhr

(dme)In Wiesbaden-Bierstadt geriet am Samstagnachmittag auf unbekannte Weise ein Gebüsch nahe der dortigen Theodor-Fliedner-Schule in Brand. Ein Zeuge meldete der Wiesbadener Feuerwehr um 15:50 Uhr, dass in der Biegerstraße in Wiesbaden-Bierstadt nahe der dortigen Schule ein Busch brennen würde. Dieser konnte in der Folge schnell gelöscht werden. Es bestand keine Gefahr eines Übergreifens des Feuers auf Häuser oder Autos. Auch hier ist die Brandursache bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Eine vorsätzliche Brandlegung kann bislang nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

4. Hakenkreuze auf Fußweg gesprüht,

Wiesbaden-Schierstein, Saarstraße, Sonntag, 09.03.2025, 12:10 Uhr

(dme)Durch unbekannte Täter wurden bis Sonntagmittag verfassungsfeindliche Symbole auf einen Fußweg in der Saarstraße im Wiesbadener Stattteil Schierstein gesprüht. Die Schmierereien wurden um 12:10 Uhr von einem Zeugen festgestellt, welcher daraufhin die Polizei informierte. Eine Streife des 5. Polizeireviers konnte am Tatort insgesamt zwei Hakenkreuze in blauer Farbe ausmachen. Der Tatzeitraum konnte im Zuge der ersten Ermittlungen noch nicht näher eingegrenzt werden. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Die Entfernung der Schmierereien wurde veranlasst. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

5. Graffiti an Hauswand,

Wiesbaden-Dotzheim, Rheintalstraße, Freitag, 07.03.2025, 10:35 Uhr

(dme)Am Freitagvormittag wurde eine weibliche Person dabei beobachtet, wie sie in der Rheintalstraße in Wiesbaden-Dotzheim ein Graffiti an eine Hausfassade sprühte und daraufhin mit einem Linienbus in Richtung Biebrich flüchtete. Die Polizei wurde um 10:35 Uhr darüber informiert, dass eine Frau gerade mit schwarzer Farbe ein Graffiti an die Fassade eines dortigen Geschäftes gesprüht habe. Im Anschluss sei die Frau an der dortigen Bushaltestelle in einen Linienbus gestiegen und hiermit mutmaßlich in Richtung Biebrich davongefahren. Die sofort eingeleitete Fahndung nach der Frau verlief ergebnislos. Auch in dem Linienbus konnte sie nicht mehr festgestellt werden. Die Täterin war nach Zeugenangaben etwa 1,80 m groß. Sie habe eine schlanke Statur und schwarze, etwa schulterlange Haare gehabt. Bekleidet war sie mit einer roten Mütze, einem schwarzen langen Mantel und schwarzen Leggins. Weiterhin führte sie eine blaue Umhängetasche mit sich. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

