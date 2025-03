Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung im Nachgang von Fußballspiel +++ Körperverletzung +++ Autowaschanlagen von Einbrechern heimgesucht +++ Trickdiebe erbeuteten Geldbörse +++ Pkw gestohlen +++ Graffiti

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung im Nachgang von Fußballspiel, Mainz-Kastel, Jakob-Schick-Straße, 16.03.2025, 17.00 Uhr

(pl)Auf dem Sportplatz in der Jakob-Schick-Straße in Mainz-Kastel ist es am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr im Nachgang eines Fußballspiels zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nach Abpfiff des Spiels wollte ein mit einer roten Karte bestrafter Spieler der Heimmannschaft den Schiedsrichter zur Rede stellen. Als er von einem Ordner zurückgehalten wurde, entwickelte sich im weiteren Verlauf eine handfeste Auseinandersetzung, bei welcher unter anderem auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein soll. Der Spieler erlitt leichte Verletzungen. Der Ordner hatte sich beim Eintreffen der verständigten Polizeikräfte bereits von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Körperverletzung vor Wiesbadener Gaststätte, Wiesbaden, Untere Matthias-Claudius-Straße, Samstag, 15.03.2026, 12:30 Uhr

(jg)Am Samstagmittag kam es in der "Untere Matthias-Claudius-Straße" zu einer Körperverletzung, bei der ein 32-Jähriger verletzt wurde. Dieser verließ gegen 12:30 Uhr alleine eine Gaststätte und blieb vor der Tür stehen. Ein weiterer Gast kam im weiteren Verlauf hinzu und schlug dem Geschädigten ohne Vorwarnung mit der Faust in das Gesicht. Dabei wurde der Angegriffene verletzt. Anschließend entfernte sich der weitere Gast. Der Täter konnte als männlich, ca. 1,90 Meter groß mit lockigen blonden Haaren und Dreitagebart beschrieben werden. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover, dunklen Sneakern sowie einer blauen Jeans. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 2140 bei der Polizei zu melden.

3. Autowaschanlage von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Dotzheim, Stegerwaldstraße, 17.03.2025, 01.40 Uhr

(pl)In der Nacht zum Montag wurde eine Autowaschanlage in der Stegerwaldstraße von Einbrechern heimgesucht. Drei maskierte Täter begaben sich gegen 01.40 Uhr auf das Gelände, brachen eine Tür sowie mehrere Automaten auf und ergriffen anschließend mit dem erbeuteten Bargeld die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Alarm verschreckt Einbrecher,

Wiesbaden-Schierstein, Alte Schmelze, 16.03.2025, 01.10 Uhr

(pl)In Schierstein wurden in der Nacht zum Sonntag Einbrecher durch die Alarmanlage einer Autowaschanlage verschreckt. Zwei vermummte Täter hatten gegen 01.10 Uhr eine Tür der Waschanlage aufgehebelt und die Räumlichkeiten betreten. Aufgrund des ausgelösten Alarms traten sie jedoch die Flucht an, ohne etwas entwendet zu haben. Das Duo war mit grauen Jacken und Gartenhandschuhen bekleidet. Einer der beiden trug eine Baseballmütze. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Trickdiebe erbeuteten Geldbörse,

Wiesbaden-Biebrich, Parkfeld, 15.03.2025, 11.45 Uhr

(pl)Am Samstagvormittag hat ein diebisches Pärchen auf dem Biebricher Flohmarkt die Geldbörse einer Standbetreiberin gestohlen. Gegen 11.45 Uhr täuschte eine Frau Kaufinteresse vor und lenkte die Geschädigte ab. Diese Ablenkung nutzte der Komplize aus und entwendete die auf dem Tisch abgelegte Geldbörse. Der dunkelgekleidete Dieb soll etwa 30-35 Jahre alt, etwas über 1,70 Meter groß gewesen sein und dunkelbraune, kurze, lockige Haare sowie einen Kinnbart gehabt haben. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

6. Diebstahl eines Pkw,

Wiesbaden-Sonnenberg, Brabanter Straße, Samstag, 15.03.2025, 18:45 Uhr bis Sonntag, 16.03.2025, 10:00 Uhr,

(my)In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen kam es in der Brabanter Straße in Wiesbaden-Sonnenberg zu einem Diebstahl eines Pkw der Marke Volkswagen. Die Besitzerin parkte ihren grauen T-Roc mit dem amtlichen Kennzeichen WI-C 311 am Samstagabend in ihrer Einfahrt und bemerkte am Sonntagmorgen, dass dieser nicht mehr dort stand. Es können derzeit keinerlei Angaben zum Tathergang gemacht werden. Der Gesamtwert des Fahrzeugs liegt bei etwa 22.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Bank, Mülltonne und Stromkasten mit Graffiti beschmiert, Wiesbaden-Westend, Sedanplatz, 10.03.2025, 16.00 Uhr bis 17.03.2025, 08.30 Uhr

(pl)Unbekannte Täter haben innerhalb der vergangenen Woche im Bereich des Sedanplatzes eine Bank, eine Mülltonne und einen Stromkasten mit Graffiti besprüht. Der durch die Farbschmierereien angerichtete Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

