POL-WI: Betrügerische Anrufe +++ Erneuter Handwerkertrick +++ Autos zerkratzt +++ Vandalismus an Fahrzeugen +++ Graffiti +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Tretrollerfahrer angefahren +++ Verkehrskontrollen

1. Betrügerische Anrufe,

Wiesbaden, Donnerstag, 13.03.2025

(dme)Wie bereits in den vorherigen Tagen, kam es auch am Donnerstag zu mehreren betrügerischen Anrufen bei Wiesbadener Bürgerinnen und Bürgern. Ein Anrufer gab sich gegenüber einer Geschädigten am Telefon als angeblicher Bankmitarbeiter aus und konnte sie mit Hilfe geschickter Gesprächsführung dazu bewegen, mehrere Überweisungen auf ein Bankkonto durchzuführen. Der Frau entstand hierdurch ein Schaden von einigen Hundert Euro. Gegenüber einer Seniorin gab sich ein weiterer Anrufer als vermeintlicher Arzt aus. Er versuchte die Frau mit der Geschichte hinters Licht zu führen, dass ihr Sohn angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und sie nun eine Kaution zahlen müsse, um ihn vor dem Gefängnis zu bewahren. Die Seniorin wurde allerdings stutzig, sodass es zu keinem Schaden kam. Die gleiche Geschichte wurde einer weiteren Geschädigten aufgetischt, wobei sich der Anrufer in dem Fall als Polizeibeamter ausgab. Auch hier kam es zu keiner Geldübergabe an den Täter.

2. Erneuter Handwerkertrick,

Wiesbaden-Biebrich, Elsa-Brändström-Straße, Donnerstag, 13.03.2025, 10:30 Uhr

(dme)Nachdem es bereits am Mittwoch zu einem erfolgreichen Trickdiebstahl im Wiesbadener Klarenthal kam, schlugen am Donnerstag in der Elsa-Brändström-Straße in Biebrich erneut zwei Täter zu. Auch diesmal wurde der geschädigten Seniorin ein angeblicher Wasserschaden in dem dortigen Mehrfamilienhaus vorgegaukelt. Die Täter verschafften sich hierdurch Zutritt zur Wohnung der Frau. Während einer der beiden sie ablenkte, durchsuchte der andere die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld und Schmuckgegenstände. Anschließend konnten beide Täter flüchten. Einer der Täter habe ein osteuropäisches Erscheinungsbild und eine kräftige Statur gehabt. Der Mann sei etwa 1,80 m groß und habe eine braune Jacke und eine dunkle Hose getragen. Zu dem zweiten Täter liegt bislang keine Beschreibung vor. Ob ein Zusammenhang zu dem Handwerkertrick vom Vortag besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

3. Geparkte Autos zerkratzt,

Mainz-Kostheim, Uthmannstraße, Donnerstag, 13.03.2025, 13:20 Uhr, Wiesbaden-Schierstein, Saarstraße, Mittwoch, 12.03.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 13.03.2025, 04:00 Uhr

(dme)In der Uthmannstraße in Mainz-Kostheim wurden gestern Mittag mehrere geparkte Autos von einem Mann zerkratzt. Gegen 13:20 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass aktuell ein Mann sechs am Fahrbahnrand parkende Autos zerkratzt habe und anschließend geflüchtet sei. Es wurden umgehend mehrere Polizeistreifen in den Bereich geschickt, um nach dem Täter zu fahnden. Dieser konnte im Zuge dessen nicht mehr angetroffen werden. Allerdings ergaben sich im Rahmen der ersten Ermittlungen Hinweise auf einen 35-jährigen Tatverdächtigen. An den beschädigten Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Die Ermittlungen hierzu dauern an und werden beim 2. Polizeirevier geführt. Sollte es weitere Geschädigte geben, werden diese gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2240 zu melden. Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag um 16:00 Uhr und Donnerstagmorgen um 04:00 Uhr kam es in der Saarstraße in Wiesbaden-Schierstein zu einem ähnlich gelagerten Fall, bei dem ebenfalls ein geparktes Auto von einem unbekannten Täter zerkratzt wurde. Hinweise auf den Täter liegen hier bislang nicht vor. Inwiefern hier ein Tatzusammenhang bestehen könnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt in diesem Fall das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2540 entgegen.

4. Vandalismus an Fahrzeugen,

Wiesbaden-Südost, Biebricher Allee / Mosbacher Straße / Brentanostraße, Mittwoch, 12.03.2025, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 13.03.2025, 07:00 Uhr

(dme)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden im Bereich der Biebricher Allee bis hin zur Brentanostraße insgesamt acht Autos beschädigt. Mehrere Fahrzeuge, die in der Biebricher Allee geparkt waren, wurden im Zeitraum von Mittwochabend, 20:00 Uhr bis Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr von unbekannten Tätern mit weißer Farbe beschmiert. Auch zwei Vorgärten waren hiervon betroffen. In der nahegelegenen Brentanostraße wurden drei weitere Autos angegangen und teilweise die Scheibenwischer und Spiegelgläser abgerissen und entwendet. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf etwa 4.000 Euro. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2340.

5. Graffitischmierereien,

Wiesbaden-Nordenstadt, Heerstraße, Dienstag, 11.03.2025, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 13.03.2025, 08:30 Uhr

(dme)Zwischen Dienstagnachmittag, 17:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 08:30 Uhr wurden im Bereich der Heerstraße in Wiesbaden-Nordenstadt nahe einer Kindertagesstätte mehrere Graffiti auf verschiedene Objekte gesprüht. Hiervon betroffen waren unter anderem ein Baucontainer, ein Zaun und die nahegelegene Skateanlage. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

6. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden-Mitte, Wörthstraße, Montag, 10.03.2025, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 13.03.2025, 19:15 Uhr

(dme)Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 15:00 Uhr und Donnerstagabend, 19:15 Uhr wurde in der Wörthstraße in Wiesbaden-Mitte von unbekannten Tätern in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter nutzten die Abwesenheit des Wohnungsinhabers aus und verschafften sich in dem Zeitraum durch das Aufbohren des Türschlosses Zutritt zur Wohnung. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter daraufhin Bargeld, Schmuck und weitere hochwertige Gegenstände bevor sie unerkannt entkommen konnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

7. Tretrollerfahrer angefahren,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 13.03.2025, 19:40 Uhr

(dme)Am Donnerstagabend kam es in der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Tretrollerfahrer beim Überqueren einer roten Fußgängerampel von einem Fahrzeug erfasst und hierdurch schwer verletzt wurde. Gegen 19:40 Uhr war der 15-Jährige mit seinem Tretroller auf dem Radweg der Wiesbadener Straße aus Richtung Otto-Suhr-Ring kommend in Richtung Hochkreisel unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Sankt-Florian-Straße wollte der Jugendliche die Wiesbadener Straße an der dortigen Fußgängerampel überqueren, missachtete hierbei nach Zeugenangaben aber das für ihn geltende Rotlicht. Der sich in gleicher Fahrtrichtung bewegende 43-jährige Fahrer eines Toyota Yaris konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Tretrollerfahrer beim Überqueren der Straße. Der 15-Jährige wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Das 2. Polizeirevier hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

8. Verkehrskontrollen,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Rampenstraße, Dienstag, 11.03.2025, 14:30 Uhr

(dme)Am Dienstagnachmittag wurden durch Beamte der Wiesbadener Polizei in der Rampenstraße in Mainz-Kastel Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung "Drogen im Straßenverkehr" durchgeführt. Durch die Polizeibeamten wurde um 14:30 Uhr in der Rampenstraße vor dem Kasteler "Hochkreisel" eine Kontrollstelle eingerichtet. Im Zuge der Maßnahmen wurden insgesamt 33 Fahrzeuge und 58 Personen einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden drei Autofahrer festgestellt, welche ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten. Entsprechende Blutentnahmen auf einem nahegelegenen Polizeirevier durch einen Arzt waren die Folge. Die Fahrer müssen sich nun wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel in Ermittlungsverfahren verantworten. Darüber hinaus wurden aus verschiedenen Gründen 17 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und entsprechende Verwarngelder erhoben. Auch in Zukunft wird die Polizei solche Kontrollen weiterhin durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

9. Polizei sichert Schulweg,

Wiesbaden, Wörther-See-Straße, 13.03.2025, 07:30 Uhr - 08:30 Uhr

(dme)Durch Mitarbeiter der Jugendverkehrsschule des Regionalen Verkehrsdienstes Wiesbaden wurden am Donnerstagmorgen nahe einer Schule in der Wörther-See-Straße Kontrollen hinsichtlich sogenannter "Elterntaxis" durchgeführt, mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit insbesondere schwächerer Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Im Zuge der Kontrollen wurden vier Verstöße festgestellt, bei denen Kinder unter anderem unzureichend oder gar nicht gesichert befördert wurden. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren waren die Folge. Zudem konnten durch die eingesetzten Kräfte die Eltern hinsichtlich der Gefahren für Kinder im Straßenverkehr sensibilisiert werden.

