POL-NOM: Tasse wegen Fahrradstellplatz beschädigt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg/ OT Angerstein, Untere Straße, Samstag, 20.07.2024, 14.35 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Samstag suchte ein 61-jähriger Mann ein Café an der o.g. Örtlichkeit auf. Im Außenbereich stellte er sein mitgeführtes Fahrrad in einem Bereich ab, in dem das Abstellen von Fahrzeugen nicht gestattet war. Folglich sprach der 65-jährige Café-Inhaber den Fahrradbesitzer darauf an, woraus sich folglich ein verbaler Streit ergab. Im weiteren Verlauf warf der 61-jährige Gast eine Tasse samt Untertasse zu Boden, wodurch diese vollständig zerbrach. Anschließend flüchtete die Person mit seinem Fahrrad von der Tatörtlichkeit. Der 61-jährige Mann konnte durch den Inhaber und einem weiteren Zeugen beschrieben werden, sodass Einsatzkräfte der Polizei Göttingen ihn kurze Zeit später antreffen und zum Sachverhalt befragen konnten. Der 61-jährige Mann bestritt die Tat.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

