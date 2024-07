Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchsversuch gescheitert

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Bethegasse, Freitag, 28.06.2024 - Freitag, 19.07.2024, 11.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

In dem o.g. Tatzeitraum trat mindestens eine bislang unbekannte Person an die rückwärtige4 Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Bethegasse in Katlenburg-Lindau heran. Hier versuchte die unbekannte Person mittels eines Hebelwerkzeuges die Tür zu öffnen. Zu einem Öffnen kam es jedoch nicht. Die unbekannte Person flüchtete anschließend unentdeckt in unbekannte Richtung.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

