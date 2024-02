LPI-NDH: Nach Polizeibeamten getreten

Bad Langensalza (ots) - Am Mittwoch verunfallte eine 75-Jährige Am Jüdenhügel mit ihrem Pedelec. Die Fahrerin stürzte so schwer, dass sie sich erhebliche Verletzungen zuzog. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Die Ursache des Unfalls ist gegenwärtig unklar. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

