Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 40-jähriger bei Diebstahl erwischt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Nordhäuser Weg, Samstag, 20.07.2024, 16.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine 34-jährige Mitarbeiterin eines Supermarktes im Nordhäuser Weg in Northeim beobachtete am Samstagnachmittag einen 40-jährigen Mann aus Northeim, wie er diverse Lebensmittel in einer mitgeführten Tasche verstaute und anschließend den Kassenbereich verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Sie sprach den Mann schließlich auf den Diebstahl an und informierte die Polizei. Eine Durchsuchung der Tasche führte zum Auffinden diverser Lebensmittel im Gesamtwert von etwa 42,00 Euro.

Neben einem ausgesprochenen Hausverbot erwartet der Mann nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell