POL-NOM: Ballenpresse geriet in Brand

Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau, Bethegasse, Freitag, 28.06.2024 - Freitag, 19.07.2024, 11.00 Uhr NORTHEIM (mil) In dem o.g. Tatzeitraum trat mindestens eine bislang unbekannte Person an die rückwärtige4 Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Bethegasse in Katlenburg-Lindau heran. Hier versuchte die unbekannte Person mittels eines Hebelwerkzeuges die Tür zu öffnen. Zu einem Öffnen kam es jedoch nicht. ...

mehr