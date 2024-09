Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Düren (ots)

In Derichsweiler wurde zwischen Freitag (20.09.2024) und Montag (23.09.2024) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Abwesenheit der Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße "Am Rosssteig" nutzten zwischen 16:00 Uhr am Freitag und 15:30 Uhr am Montag Einbrecher aus. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchwühlten auf der Suche nach Diebesgut sämtliche Kommoden und Schränke. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern derzeit noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell