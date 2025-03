Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Straßenraub +++ An Autotüren gerüttelt - Vermeintlicher Dieb ertappt +++ Festnahme nach Fahrraddiebstahl +++ Feuerlöscher missbräuchlich in Schule benutzt +++ Verkehrskontrolle

Wiesbaden (ots)

1. Räuber sieht es auf zwei Jugendliche ab, Wiesbaden, Mauritiusplatz, 20.03.2025, 20.30 Uhr

(pl)Auf dem Mauritiusplatz hatte es ein Räuber am Donnerstagabend auf das Bargeld von zwei 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen abgesehen. Nach Angaben der beiden Geschädigten seien sie gegen 20.30 Uhr in die Gasse neben einem Schnellrestaurant gegangen, um sich das Programm des Kinos anzuschauen. Dort sei dann ein etwa 30 Jahre alter Mann auf die Jugendlichen zugekommen und habe sie unter Androhung von körperlicher Gewalt aufgefordert, ihr Bargeld herauszurücken. Während einer der Geschädigten die Herausgabe verweigert habe, sei der andere der Aufforderung nachgekommen und der Räuber habe sich schließlich mit dem erbeuteten Bargeld entfernt. Der Täter wurde als ca. 30 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, ungepflegt mit einem osteuropäischen Erscheinungsbild, einer Glatze sowie einem Dreitagebart beschrieben. Er habe eine schwarze Jacke sowie eine blaue Jeans getragen und gebrochenes Deutsch gesprochen. Darüber hinaus sei der Räuber in Begleitung von zwei etwa 30 Jahre alten Männern gewesen, welche bei dem Vorfall zugeschaut, aber nicht eingriffen haben sollen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Personen, welche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. An Autotüren gerüttelt - Vermeintlicher Dieb ertappt, Wiesbaden-Biebrich, August-Wolff-Straße, 21.03.2025, 00.10 Uhr

(pl)In der Nacht zum Freitag wurde ein 37-jähriger Mann in der August-Wolff-Straße dabei ertappt, wie er an den Türen von mehreren geparkten Autos rüttelte. Eine Zeugin wurde um kurz nach Mitternacht auf die verdächtige Person aufmerksam und verständigte die Polizei. Diese konnte den vermeintlichen Dieb antreffen und festnehmen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

3. Festnahme nach Fahrraddiebstahl,

Wiesbaden, Viktoriastraße, 20.03.2025, 11.00 Uhr

(pl)Nach dem Diebstahl eines Fahrrads am Donnerstagvormittag in der Viktoriastraße wurde der mutmaßliche Täter kurz darauf im Wiesbadener Hauptbahnhof festgenommen. Eine Zeugin hatte einen Mann gegen 11.00 Uhr in der Viktoriastraße beim Diebstahl eines Mountainbikes beobachtet und die Polizei verständigt. Die beschriebene Person konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung im Hauptbahnhof angetroffen und festgenommen werden. Er führte diverse Zahlungskarten mit sich, die ihm allesamt nicht gehörten. Diese Gegenstände wurden sichergestellt. Das zuvor entwendete Fahrrad hatte er nicht dabei und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Der 46-jährige Festgenommene wurde zwecks der erforderlichen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Personen, die eventuell die Flucht des Fahrraddiebes beobachtet haben oder Hinweise zu dem gestohlenen schwarzen Mountainbike geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

4. Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft, Wiesbaden, Obere Webergasse, 19.03.2025, 18.40 Uhr bis 20.03.2025, 08.50 Uhr

(pl)In der Straße "Obere Webergasse" versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in ein Fahrradgeschäft einzubrechen. Die Täter hebelten eine Tür des Geschäftes auf, gelangten hierdurch aber nur in einen Abstellraum, woraufhin sie unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Feuerlöscher missbräuchlich in Schule benutzt, Wiesbaden, Manteuffelstraße, 20.03.2025, 11.20 Uhr,

(pl)Die missbräuchliche Nutzung eines Feuerlöschers in einer Schule in der Manteuffelstraße hat am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Unbekannte Täter entnahmen den Feuerlöscher aus einem Wandfach und betätigten diesen gegen 11.20 Uhr innerhalb des Schulgebäudes. Durch das freigesetzte Löschpulver kam es zur Auslösung der Brandmeldeanlage, was zu dem Einsatz der Feuerwehr führte. Das Haus des Jugendrechts hat wegen der missbräuchlichen Nutzung des Feuerlöschers die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße, Wiesbaden, Mainzer Straße, 20.03.2025, 23.45 Uhr bis 21.03.2025, 01.15 Uhr

(pl)In der Nacht zum Freitag hat die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit der Wachpolizei und Mitarbeitenden der Stadtpolizei auf der Mainzer Straße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei wurden zwischen 23.45 Uhr und 01.15 Uhr stadteinwärts 36 Fahrzeuge kontrolliert und eine Drogenfahrt sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. Darüber hinaus haben die Kontrollkräfte noch neun Ordnungswidrigkeiten, darunter ein nicht angeschnalltes Kind und drei weitere Gurtverstöße, geahndet. Im Anschluss wurden noch vier Spielotheken und insgesamt 14 Personen kontrolliert. Diese Kontrollen verliefen ohne besondere Vorkommnisse.

