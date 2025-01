Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennendes Fahrzeug - Einbrüche - Unfallflucht - Betrunken mit dem Auto unterwegs - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Fachsenfeld: Parkenden Ford beschädigt

Ein Ford Fiesta, welcher am Freitag zwischen 8:15 Uhr und 8:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Wasseralfinger Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich Rangieren beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 96660 entgegen.

Aalen: Einbruch in Schulgebäude

Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Freitagmorgen, 6 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Einbrecher eine Glasscheibe einer Eingangstür auf der Rückseite der Hermann-Hesse-Schule in der Max-Eyth-Straße ein. Nach dem Öffnen der Tür begab sich der oder die Einbrecher in das Erdgeschoss der Schule. Im Lehrerzimmer wurden anschließend mehrere Schränke aufgebrochen und durchsucht. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden etwa 150 Euro Bargeld sowie eine JBL-Musikbox im Wert von 150 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Neresheim: Brennendes Fahrzeug

Am Freitag gegen 2:40 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein brennender Mercedes-Benz Citan im Silcherweg gemeldet. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr Neresheim, die mit drei Fahrzeugen und 28 Wehrleuten vor Ort kam, abgelöscht. Dennoch entstand an dem Fahrzeug Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Wahrnehmungen nimmt das Kriminalkommissariat Aalen unter der Rufnummer 07361 5800 entgegen.

Lauchheim: Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag gegen 18:20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Lenker eines VW Golf die Bopfinger Straße in Fahrtrichtung Bopfingen. Nachdem ein vorausfahrender 44-jähriger VW-Lenker seine Geschwindigkeit verringerte, um nach links in ein Grundstück abzubiegen, überholte der 21-Jährige das vorausfahrende Fahrzeug, ohne auf den Blinker zu achten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 23.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Oberkochen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes Vito den Zeppelinweg. Nach eigenen Angaben musste er einer Katze ausweichen, weswegen er mit seinem Fahrzeug gegen einen am Straßenrand geparkten Grand Cherokee prallte. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 19.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch bei dem 44-Jährigen wahrgenommen werden. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Lauchheim: Einbruch in Vereinsheim

Mit einem Pflasterstein schlug ein bislang unbekannter Dieb eine Scheibe eines Vereinsheims in der Gromberger Heide ein und gelang so in die Gasträumlichkeiten. Dort wurden alle Schränke geöffnet und der Gastraum verwüstet, indem Flaschen und Gläser auf den Boden geworfen wurden. Aus einer Trinkgeldkasse wurde etwa 50 Euro Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Einbrecher nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Telefonnummer 07363 919040 entgegen.

Bopfingen: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Sonntagnachmittag und Freitagmorgen versuchten unbekannte Einbrecher vergeblich in ein Vereinsheim in der Straße Sandberg einzubrechen. Hierbei beschädigten sie die Stahleingangstür so stark, dass sich diese nicht mehr öffnen ließ. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 96020 entgegen.

Rosenberg: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Am Donnerstag gegen 20 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass auf der L1060, auf Höhe der Abzweigung zur Holzmühle, ein PKW fahren würde, dessen Fahrer offensichtlich alkoholisiert sei. Das Fahrzeug kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn und fuhr in deutlichen Schlangenlinien. Eine Streife des Polizeireviers Ellwangen konnte kurz darauf einen Ford Mondeo antreffen, der mit einer Geschwindigkeit von etwa 15-20 km/h - bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 70km/h - unterwegs war. Zunächst widersetzte sich der Fahrer den Anhaltesignalen der Polizei und wollte an dem Streifenfahrzeug vorbefahren. Kurz darauf konnte der Fahrer jedoch zum Anhalten gebracht werden. Bereits bei der Kontrolle konnten deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung erlangt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Nach einer durchgeführten Blutentnahme wurde der Führerschein des 45-Jährigen sichergestellt.

Die Polizei warnt:

Alkohol ist eine Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle. Wer Alkohol trinkt sollte deshalb für den Heimweg öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis nutzen. Oder bestimmen Sie - insbesondere auch in der bevorstehenden Faschingszeit - einen Fahrer oder eine Fahrerin aus dem Freundeskreis, der oder die nüchtern bleibt. Fahren Sie niemals alkoholisiert Auto. Achten Sie auf Ihre Gesundheit und genießen Sie alkoholische Getränke in Maßen. Das ein oder andere alkoholfreie Getränk verhindert nicht nur den Kontrollverlust, es reduziert auch den Kater am Tag danach.

Schwäbisch Gmünd: Zeugen gesucht

Am Montag, 27.01.2025 wurde an dem vermutlich ältesten Gebäude der Stadt Schwäbisch Gmünd, in der Imhofstraße 9, an einer hölzernen Nebeneingangstüre eine Brandzehrung festgestellt. Den geschichtlichen Erkenntnissen zufolge diente das Gebäude im 14. Und 15. Jahrhundert als mittelalterliche Synagoge. Derzeit finden an und in dem Gebäude umfangreiche Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen statt. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Mittwoch, 18.12.2024 und Montag, 27.01.2025 eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Auffälligkeiten im Bereich der Imhofstraße 9 bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

