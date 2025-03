Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verdächtiger Koffer löst Polizeieinsatz aus +++ Bei Festnahme Widerstand geleistet +++ Falsche Handwerker +++ Einbrecher zugange +++ Unfall auf der A 66

Wiesbaden (ots)

1. Verdächtiger Koffer löst Polizeieinsatz aus, Wiesbaden, Schlossplatz, 20.03.2025, 09.30 Uhr

(pl)Am Donnerstagvormittag hat ein herrenloser Koffer in der Tiefgarage des Hessischen Landtages einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 09.30 Uhr wurde die Polizei auf einen herrenlosen Koffer in der Tiefgarage aufmerksam gemacht. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von dem Inhalt des Koffers eine Gefahr ausgeht, wurde das Parkhaus, in welchem sich beim Eintreffen der verständigten Polizeikräfte keine Personen aufhielten, abgesperrt und ein Sprengstoffspürhund sowie Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes angefordert. Diese untersuchten den Koffer und stellten fest, dass dieser harmlos war. Die Absperrmaßnahmen wurden daraufhin wieder aufgehoben.

2. Kennzeichen von Streifenwagen abgerissen und bei Festnahme Widerstand geleistet, Mainz-Kostheim, Zelterstraße, 19.03.2025, 16.00 Uhr bis 16.20 Uhr

(pl)Ein 48-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag in der Zelterstraße in Mainz-Kostheim das Kennzeichen eines abgestellten Streifenwagens abgerissen und bei seiner späteren Festnahme Widerstand geleistet. Der 48-Jährige riss gegen 16.00 Uhr das Kennzeichen des Polizeifahrzeugs ab, flüchtete, konnte dann aber nach einer kurzen fußläufigen Flucht festgesetzt werden. Im weiteren Verlauf wehrte er sich so massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen, dass er nur unter großer Kraftanstrengung und Hinzuziehung einer zweiten Streife festgenommen werden konnte. Der Festgenommene wurde zwecks der erforderlichen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen und er muss sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten

3. Falsche Handwerker unterwegs,

Wiesbaden-Biebrich, Klagenfurter Ring, 19.03.2025, 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr, Mainz-Kostheim, Zelterstraße, 19.03.2025, 13.40 Uhr

(pl)In Biebrich und in Kostheim waren am Mittwochmittag falsche Handwerker unterwegs. In den beiden bislang bekanntgewordenen Fällen erschlichen sich Trickdiebe unter dem Vorwand eines angeblichen Wasserschadens Einlass in die Wohnräume der Geschädigten. Als die angeblichen Handwerker dann später wieder verschwunden waren, wurde das Fehlen hochwertiger Schmuckstücke festgestellt. Die Taten ereigneten sich zum einen zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr im Klagenfurter Ring in Biebrich und zum anderen gegen 13.40 Uhr in der Zelterstraße in Kostheim. Die beiden in Biebrich agierenden Täter trugen einen Blaumann. Einer der beiden wurde als ca. 1,65 Meter groß, mit einer normalen Statur und dunklen Haaren beschrieben. Der Komplize sei etwa 1,75 Meter groß, schlank und blondhaarig gewesen. Der falsche Handwerker in Kostheim soll ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und dunkle, kurze Haare, eine schlanke Statur sowie eine gepflegte Erscheinung gehabt haben. Er habe einen kleinen Ohrring (Knopf) getragen. Zum Komplizen liegt in diesem Fall keine Beschreibung vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

4. Wohnungseinbruch gescheitert,

Wiesbaden, Platter Straße, 18.03.2025, 20.00 Uhr bis 19.03.2025, 13.15 Uhr

(pl)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag scheiterten unbekannte Täter beim Versuch, in eine Wohnung in der Platter Straße einzubrechen. Die Täter machten sich erfolglos an der Eingangstür der Wohnung zu schaffen und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge wieder die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Verkaufsstand angegangen,

Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, 18.03.2025, 17.00 Uhr bis 19.03.2025, 17.00 Uhr

(pl)In der Rheingaustraße in Biebrich wurde zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag ein Verkaufsstand von Dieben heimgesucht. Die Täter brachen die Eingangstür auf und ließen anschließend diverse Energydrinks, Cola Kisten sowie Schnapsflaschen mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Sachbeschädigung durch Graffiti,

Wiesbaden, Parkstraße, 19.03.2025, 18.55 Uhr

(pl)Am Mittwochabend haben drei Jugendliche im Kurpark eine Mauer mit Graffiti besprüht. Ein Fußgänger entdeckte die Sprayer gegen 18.55 Uhr und verständigte die Polizei. Das Trio soll dunkel gekleidet gewesen sein und zwei Personen sollen einen Rucksack mit sich geführt haben. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Wärmepumpe beschädigt,

Wiesbaden, Eberleinstraße, 14.03.2025, 14.45 Uhr bis 17.03.2025, 08.30 Uhr

(pl)Im Verlauf des Wochenendes haben unbekannte Täter in der Eberleinstraße mit einem Metallrohr die Wärmepumpe einer Baustelle beschädigt. Hierdurch entstand ein erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

8. Fehlender Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit führen zu Verkehrsunfall, Bereich Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, Mittwoch, 19.03.2025, 17:10 Uhr

(cw)Am Mittwoch kollidierten vier Fahrzeuge auf der Bundesautobahn 66 bei Wiesbaden. Drei Menschen wurden verletzt. Nach ersten Erkenntnissen führten zu geringer Abstand und fehlende Aufmerksamkeit dazu, dass gegen 17:10 Uhr zunächst ein 36-Jähriger mit dem PKW einer 28-jährigen Frau kollidierte, welche verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Mann hatte zuvor noch versucht, auf die linke Fahrspur auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Ein dort fahrender 48-Jähriger Mann konnte die Kollision durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Dem nachfolgenden 18-jährigen Hintermann auf der linken Spur gelang dies nicht mehr und er kollidierte mit dem Fahrzeug des 48-Jährigen. Vier Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der 36-jährige mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und der Schaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

