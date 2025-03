Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Restaurants von Einbrechern heimgesucht +++ Zwei brennende Mülleimer in Kastel +++ E-Bike gestohlen +++ Mehrere Verkehrskontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Restaurants von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Seerobenstraße, Moritzstraße, 23.03.2025, 23.00 Uhr bis 24.03.2025, 12.00 Uhr

(pl)In der Nacht zum Montag wurden in Wiesbaden zwei Restaurants von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen in der Seerobenstraße sowie in der Moritzstraße zu und verschafften sich in beiden Fällen mit brachialer Gewalt Zutritt zu den jeweiligen Gasträumen. Während die Unbekannten in der Moritzstraße offensichtlich ohne Diebesgut die Flucht ergriffen, erbeuteten sie bei dem gegen 05.45 Uhr in der Seerobenstraße stattgefundenen Einbruch eine Geldbörse mit Bargeld. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Zwei brennende Mülleimer in Kastel,

Mainz-Kastel, In der Witz, Frühlingsstraße, 25.03.2025, 02.15 Uhr und 03.30 Uhr

(pl)In Mainz-Kastel kam es in der Nacht zum Dienstag zu zwei Mülleimerbränden. Gegen 02.15 Uhr wurde im Bereich einer Bushaltestelle in Straße "In der Witz" ein Mülleimer in Brand gesetzt. Kurze Zeit später wurde gegen 03.30 Uhr in der Frühlingsstraße eine weitere brennende Mülltonne festgestellt. Hinweise zu den beiden Bränden nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. E-Bike gestohlen,

Wiesbaden, Luisenplatz, 24.03.2025, 21.10 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend hat ein Fahrraddieb blitzschnell auf dem Luisenplatz zugeschlagen. Der Geschädigte hatte sein schwarzes E-Bike mit gelber "Scott" Aufschrift gegen 21.10 Uhr nur wenige Meter neben sich abgestellt, als ein etwa 20-30 Jahre alter Mann sich plötzlich das Fahrrad griff und mit diesem über die Luisenstraße in Richtung Wilhelmstraße davonfuhr. Der Dieb wurde als ca. 20-30 Jahre alt, etwa 1,80-1,95 Meter groß, schlank, mit einer dunklen Hautfarbe und einer dunklen Kapuze beschrieben. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

4. Mehrere Verkehrskontrollen,

Wiesbaden, 24.03.2025, 18.15 Uhr bis 23.20 Uhr,

(pl)Am Montagabend haben Beamtinnen und Beamte des 3. Polizeireviers mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 18.15 Uhr und 19.15 Uhr wurde das verbotswidrige Befahren des Sonderfahrstreifens für Omnibusse in der Schiersteiner Straße kontrolliert und insgesamt 14 Verstöße geahndet. Im Anschluss kontrollierten die Polizeikräfte in der Marcobrunnerstraße das verbotswidrige Einfahren entgegen der neu eingerichteten Einbahnstraße. In der knapp einstündigen Kontrolle wurden 11 Verstöße festgestellt. Weiterhin wurden durch die Streifen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In der Zeit von 21.30 Uhr bis 21.45 Uhr wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in der Klarenthaler Straße, Höhe Elsässer Platz, überwacht und keine Verstöße festgestellt. Anschließend richteten die Polizistinnen und Polizisten zwischen 22.25 Uhr und 23.20 Uhr eine Kontrollstelle in der Biebricher Allee, Fahrtrichtung stadtauswärts, ein. Hierbei kam es zu drei Geschwindigkeitsverstößen, von denen einer mit einem Verwarngeld und zwei mit einem Bußgeld belegt wurden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell